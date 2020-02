'Afstuderen China-studenten van de Hogeschool niet in gevaar'

Het gaat om studenten van de studie Trade Manegement Asia. "Die studie is gericht op de handel met Azië", legt Bormans uit. "Dat gaat vaak gepaard met een studie Japans of China en een half jaar stage lopen in zo'n gebied."

Nadat voor delen van China code rood was afgekondigd door de Nederlandse autoriteiten, werden alle studiereizen naar het gebied geschrapt. Dat zorgt voor deze groep studenten voor problemen. "We helpen de studenten nu bij het vinden van een oplossing", gaat Bormans verder. "Bijvoorbeeld door het vinden van een andere stageplek in een ander land."

Voor de studenten die per se naar China willen zijn er ook mogelijkheden. Bormans: "Dan worden vakken naar voren geschoven, die eigenlijk gevolgd zouden worden ná de stage."

Voor 1 april moet er voor alle studenten duidelijkheid zijn. "Ik denk dat dat wel gaat lukken", aldus Bormans.

Van de hogeschool zijn de afgelopen maand al studenten teruggekomen uit China. "We hebben met iedereen de er al zat contact gehad", gaat Bormans verder. "Die hebben we gesommeerd om terug te komen. Maar er zijn ook studenten bij die een stage combineren met een privébezoek. Die kan je dat niet opleggen. Voor hen is het een eigen keuze."

De studenten die teruggekeerd zijn moeten, zoals opgelegd is door het RIVM, hun gezondheid goed in de gaten houden.

"Het is nu de vraag hoe het coronavirus zich gaat ontwikkelen", vult Bormans zich aan. "Nu is het China, maar ook voor een deel van Italië geldt al een afreisverbod. We houden het in de gaten en we hebben onze plannen klaarliggen om ook voor die studenten een alternatief te bieden."