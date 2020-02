Ambulancedienst: verlaging maximumsnelheid heeft ook voor ons gevolgen

"Met zwaailicht en sirene mogen wij 40 kilometer harder rijden dan de limiet ter plaatse. Voor ons daalt op 16 maart dus ook de snelheid waarmee we naar onze patiënten kunnen, of waarmee we een patiënt naar het ziekenhuis kunnen brengen."

Het houdt in dat ambulances straks in heel Nederland niet harder mogen dan 140 kilometer per uur. "Of dit nadelig uitpakt voor de aanrijtijden en patiëntuitkomsten weten we nog niet", schrijft de dienst in een verklaring.

"We rijden in onze drukke regio overdag niet vaak op z'n allerhardst en altijd met veel oog voor ieders veiligheid. Maar op het moment dat elke seconde telt, kan het toch verschil maken. We doen natuurlijk ons uiterste best om tijdverlies tot een minimum te beperken."

Het terugbrengen van de maximumsnelheid heeft ook gevolgen voor de brandweer en politie.

In het verleden hebben de hulpdiensten geregeld bekeuringen moeten betalen bij het overschrijden van de snelheid.