'Rotterdams reuzenrad moet voor het songfestival draaien... of niet'

"Een achtbaan, draaimolen, zweefmolen, botsauto's, ijsbaan, bowlingbanen..." Als het aan ondernemer Hennie van der Most ligt, zijn de mogelijkheden op de vijftigduizend vierkante meter van Attractiepark Rotterdam onbegrensd. Maar de banken werken niet mee en de ondernemer wordt er niet jonger op. Sinds afgelopen weekeinde wordt er in elk geval hard gewerkt aan het reuzenrad.

Het attractiepark - gelegen op het terrein naast de voormalige AVR-centrale in Charlois - had jaren geleden al open moeten gaan, maar er waren nogal wat vertragingen. Volgens Van der Most ligt dat vooral aan de beperkte financieringsmogelijkheden. "Vroeger was de rente hoog en kon je makkelijk lenen. Nu is de rente laag en kun je geen financiering krijgen."

De zeventigjarige entrepreneur, die in Nederland bekendheid verwierf met amusementscentra als Preston Palace en De Bonte Wever, heeft kritiek op het huidige financieringsbeleid van banken. "Ze willen wel monopolistische bedrijven helpen financieren, maar echte ondernemers laten ze in de steek."

Reuzenrad

"Maar we zijn nu inderdaad bezig met het reuzenrad", zegt de optimistische Overijsselaar die al sinds 2012 bezig is het attractiepark van de grond te krijgen. "De as moet er straks op. Daarna moeten de spaken erin. We zijn hiermee al een beetje vooruitgelopen op de betonvloer die er in moet."

Van der Most schiet in de lach als hem gevraagd wordt wanneer de grootste trekpleister af moet zijn. "Ik ga geen beloftes doen over wanneer het reuzenrad in gebruik genomen kan worden, maar ik kan het nog los krijgen voor de start van het Eurovisie Songfestival... Proberen. Maar ik beloof niks."

De ondernemersgeest van Van der Most bracht hem ook buiten onze landsgrenzen. Zo bouwde hij in Duitsland twee energiecentrales om tot attractieparken. Hij staat bekend als eigenzinnige en pragmatische ondernemer die niet veel op heeft met ambtelijke regels.

'Gewoon doorzetten'

"Ik ga gewoon door", vervolgt Van der Most. "Het is geen nieuwbouw hè, waarbij alles op papier staat. Je komt allerlei problemen tegen."

Daarmee doelt hij bijvoorbeeld op de hevige brand die in 2013 voor een schadepost van een half miljoen euro zorgde, terwijl Van der Most niet verzekerd was. "Dat overkomt je, maar dat is ondernemen", reageert de zakenman nuchter. "Gewoon doorzetten."



Hoe hij zo optimistisch blijft? "Dit is mijn hobby. Het mag wat kosten. Ik vind het super. Mooi toch, om zo'n vuilverwerker om te bouwen?! Ik kijk nu al m'n ogen uit als ik zie wat er allemaal gebeurd is. Alleen als mij iets overkomt, houdt alles op."