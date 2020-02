Massapsycholoog relativeert coronavirus: 'Elk jaar duikt er wel zo'n verhaal op'

Alle ophef en drukte over het coronavirus staat niet op zich. Het is een verhaal zoals er in het verleden tientallen waren. "Elk jaar duikt er wel een verhaal op, waarbij je denkt 'we gaan er allemaal aan'. En achteraf valt het heel erg mee", zegt massapsycholoog Hans van de Sande.

Aan de andere kant kan hij wel begrip opbrengen voor de angst die ontstaat rondom het coronavirus.

"We hebben in onze maatschappij een hoog peil van techniek bereikt dat we alles onder controle hebben", legt Van de Sande uit, "en nu is er iets waar de medische wetenschap nog geen controle over heeft en dat is wel bijzonder."

En wij vinden het volgens Van de Sande lastig om ons neer te leggen bij iets wat we niet kunnen bestrijden. "Dat zijn we namelijk niet gewend. We zijn gewend dat, als er iets is, er meteen wordt ingegrepen. En als dat niet gebeurt dan is dat heel moeilijk voor onze maatschappij."

Van SARS tot rubberkorrels

Volgens Van de Sande spelen de media daarbij ook een rol. Met liveblogs, speciale uitzendingen op radio en tv, een vraag-en-antwoord met een deskundigen en een ontelbaar aantal berichten wordt de angst onder de burgers volgens hem verder aangewakkerd.

"Als er iets dreigt, dan is het nieuws. Een zogeheten 'scare'. Maar je hebt in het verleden zo'n enorme lijst gehad met allerlei van dit soort zaken, waarvan we de helft niet eens meer kennen. Maar in die tijd dacht je dat we er allemaal aan dood zouden gaan."

"Van BPA in 2000, ik weet niet eens meer wat dat inhoudt, tot anthrax, H5N1, SARS, Ebola, Zika", somt de massapsycholoog op. "En daarbij is corona nog het minst dodelijk van ze allemaal!"

Van de Sande: "Elk jaar is er wel een nieuwe reden om te denken dat we er allemaal aan gaan. De rubberkorrels op kunstgrasvelden van vorig jaar. Dat was er ook nog één van."

Heeft de massapsycholoog dan ook een tip? "Het zou wat minder overspannen kunnen gebeuren in de media en ook wat minder vaak."

Van de Sande wijst erop dat vrijwel elk nieuwsbericht tegenwoordig over corona gaat. "Daarmee wordt wel het beeld opgeroepen van een gevaar dat vanuit het verre China steeds dichterbij kruipt en dat nu al aan onze grenzen klopt."