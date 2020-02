Rotterdamse 'kettingrukker' jaar de cel in

De rechtbank in Rotterdam heeft deze week een 19-jarige jongen veroordeeld tot een jaar cel voor een aantal straatroven in Rotterdam-Zuid. Bij die straatroven maakte de jongen steeds een ketting buit.

In oktober vorig jaar kreeg de politie meerdere meldingen van een 'kettingrukker' in Rotterdam-Zuid. Hij sloeg vooral toe in de wijk Carnisse. De Rotterdammer werd opgepakt nadat hij op gewelddadige wijze had geprobeerd de ketting van een 55-jarige te stelen. Het slachtoffer raakte lichtgewond in haar gezicht.

Omdat de zaken zo op elkaar leken, werd de diefstal gelinkt aan andere gevallen. Dat bleek ook te kloppen.

De jongeman richtte zich vooral op oudere vrouwen die op straat liepen, om vervolgens hun ketting te pakken. In totaal is de jongeman vervolgd voor zeven straatroven op onder andere de Lepelaarssingel en het Amelandseplein.