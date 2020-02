Excelsior werkt aan defensief Plan B en traint op 5-3-2

Hoewel de resultaten goed zijn onder leiding van de 'nieuwe' trainer Marinus Dijkhuizen, is de trainer van Excelsior nog altijd niet tevreden over de grote hoeveelheid tegengoals. Daarom werkt hij inmiddels aan een 'Plan B', waarin Excelsior in sommige wedstrijden met een 5-3-2-formatie voor de dag kan komen.

"We hebben daar wel de type spelers voor, moet ik eerlijk zeggen," legt Dijkhuizen uit. "We hebben drie centrale verdedigers die dat goed kunnen en twee vleugelverdedigers die ook in dat systeem goed uit de voeten kunnen. Voorin hebben we hele snelle opportunistische spelers die overal op lopen, dus we hebben de type spelers om zo te spelen."

Dijkhuizen geeft aan dat de wedstrijd tegen FC Eindhoven van vrijdagavond al een optie kan zijn om deze tactische variant uit te proberen, mochten de Kralingers op een bepaald moment een voorsprong in handen hebben.

Bekijk hierboven het gehele interview met Marinus Dijkhuizen, die ook uitlegt waarom hij afgelopen weekend opeens te zien was bij zijn oude club FC Utrecht.