Even voorstellen...een nieuw 'Dood dier met een verhaal'

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is weer een bijzonder dood dier rijker. Na de Dominomus, Tweede Kamermuis, Traumameeuw, McFlurry-egel en het kale egeltje Five, komt nu een kaalgeschroeide bruine rat bij de verzameling 'Dode Dieren met een Verhaal'. De rat knaagde in Flevoland.

Het diertje veroorzaakte in januari een stroomuitval in Zeewolde en in delen van Almere en Lelystad. De rat kwam in een onderstation bij hoogspanningsmasten in de Flevopolder seconden lang onder tienduizend volt te staan. Negenduizend huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, winkels bleven dicht en veel mobiele telefoons hadden geen signaal. Gemeente en politie richtten uit voorzorg een crisisteam in.

De vacht van de rat is bijna helemaal verdwenen en de organen zijn deels gekookt. Het was een jong vrouwtje. De ‘geschokte rat’ laat volgens het museum zien hoe mens en dier soms onverwacht kunnen botsen.

De kaalgeschroeide bruine rat is vanaf vrijdag 28 februari te zien. Het dier is niet de eerste in de verzameling die kortsluiting veroorzaakte. In het Rotterdamse museum ligt ook een steenmarter die de deeltjesversneller van het bedrijf CERN in Genève platlegde.

Bekijk hierboven de reportage van Sjoerd van Oortmerssen vanuit het Natuurhistorisch Museum.