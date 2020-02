FC Rijnmond genomineerd als beste tv-programma

De aflevering van onze talkshow FC Rijnmond met Ahmad Mendes Moreira is genomineerd voor een NL Award. Op 25 maart wordt bekend of wij ook de prijs voor beste tv-programma bij de RPO in de wacht hebben gesleept.

Donderdag zijn de nominaties bekendgemaakt voor de NL Awards. Dat zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen. In totaal zijn dit jaar éénentwintig radio- en tv-programma’s, online projecten en journalisten genomineerd.

Mendes Moreira koos ervoor om bij Rijnmond zijn verhaal te doen

Bij de nominatie van de genoemde aflevering van FC Rijnmond staat het volgende te lezen: "FC Rijnmond is een goed bekeken regionale voetbaltalkshow die twee keer per week live wordt uitgezonden. Het programma heeft een vast format, maar bij deze uitzending liet men die varen omdat Ahmad Mendes Moreira te gast was. De aanvaller van Excelsior was de dag ervoor één van de hoofdpersonen in het beladen duel tegen FC Den Bosch. Mendes Moreira was door alle nationale talkshows gevraagd, maar hij koos ervoor om juist bij FC Rijnmond zijn verhaal te doen."

Bekijk hieronder de genomineerde aflevering van FC Rijnmond terug: