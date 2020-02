Vragen over ontploffing in huis Gorinchem nog steeds onbeantwoord

De Gorcumer die vorige week een ontploffing veroorzaakte in zijn huis aan de Hoofdwal, ligt nog ernstig gewond in het ziekenhuis. Hij kan nog steeds niet worden gehoord, laat de politie donderdag weten. Volgens Stadsbelang Gorinchem is er nog steeds onrust in de buurt vanwege de ontploffing. Burgemeester Reinie Melissant gaat daar volgens de partij niet goed mee om.

De 28-jarige bewoner zat afgelopen vrijdag thuis met vuurwerk te knutselen toen het rond half zes misging. Door twee opeenvolgende klappen liep de man ernstige brandwonden op. De gevel van zijn huis raakte ontzet en twee omliggende woningen werden tijdelijk geëvacueerd.

De Gorinchemse politieke partij Stadsbelang vindt dat de burgemeester de inwoners niet goed heeft geïnformeerd na de ontploffing. Melissant stuurde pas dinsdag een brief aan de buurtbewoners.

Hans van Mourik van Stadsbelang Gorinchem vindt dat die brief eerder had moeten worden gestuurd en dat er meer informatie in had gemoeten.

Wat er precies gebeurde in het huis aan de Hoofdwal en hoeveel vuurwerk in het huis lag, is nog niet bekendgemaakt door de politie. Stadsbelang vraagt de burgemeester bij een volgende keer beter te communiceren, ook via de media.