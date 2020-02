'Medewerker Erasmus MC handelde in medicijnen'

Een medewerker van de apotheek in het Rotterdamse Erasmus MC wordt verdacht van de handel in medicijnen. De man moet volgende week voor de rechter verschijnen.

Justitie denkt dat hij van september tot november 2018 medicijnen heeft gestolen en vervolgens aan particulieren heeft verkocht. Het gaat onder meer om slaap- en kalmeringsmiddelen als Diazepam, Oxazepam en Temazepam.

Op de aanklacht tegen de 35-jarige Rotterdammer staat dat sprake was van 'een grote hoeveelheid medicijnen'. Het is nog niet duidelijk wat de man zou hebben verdiend met zijn privé-handeltje. Voor de (legale) verkoop van medicijnen is een speciale vergunning noodzakelijk.