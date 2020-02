Bejaard echtpaar beroofd en mishandeld tijdens woningoverval

Een gewelddadige woningoverval op een bejaard echtpaar in Spijkenisse. De slachtoffers raken niet alleen gewond, maar raken ook dierbare bezittingen kwijt. De drie verdachten zijn gefilmd.

Te zien is dat ze op dinsdagavond 11 februari rond 21.00 uur via de Rozenlaan, de Tulpstraat, de Pioenstraat en de Zonnebloemstraat, naar het huis van de slachtoffers lopen in de Klaproosstraat. Eén van hen draagt witte schoenen en de langste van het trio loopt met grote passen en heeft een nonchalante tred.

Twee van hen dringen de woning van de 75-jarige en 80-jarige bewoners binnen. Ze bedreigen en mishandelen het echtpaar. Ze vertrekken onder meer met een bijzondere gouden ketting met hanger van het sterrenbeeld Tweelingen, twee trouwringen en een kistje van kamelenbot, afkomstig uit Oman, waarvan de binnenzijde rood is gestoffeerd.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.