Mourgos maakt eindelijk rentree in selectie FC Dordrecht

Sinds 25 oktober heeft Mourgos geen wedstrijd meer gespeeld voor de Schapekoppen. Hij kwam dit seizoen ook pas drie keer in actie. Bij zijn terugkeer in Dordrecht in augustus had hij nog zoveel hoop op een prachtig seizoen aan De Krommedijk:

De afgelopen weken trainde Mourgos wel weer mee, maar nu is hij weer fit genoeg om ook bij de selectie te zitten, wanneer FC Dordrecht het gaat opnemen tegen Roda JC. De uitwedstrijd in Limburg is vrijdagavond ook live te volgen op Radio Rijnmond.

Van den Ham geschorst tegen Roda JC



Na zijn rode kaart in de afgelopen thuiswedstrijd tegen De Graafschap zit trainer Harry van den Ham een wedstrijd schorsing uit. De coach is uiteraard wel aanwezig in het stadion van Roda JC, maar mag niet in de dug-out en kleedkamer komen.