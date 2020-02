Opnieuw onderzoek geruchtmakende moord op Sedar

Stille tochten met onder anderen burgemeester Opstelten, een herdenkingsdienst en een monument. Zeventien jaar geleden sloeg de moord op Sedar Soares in als een bom. De destijds 13-jarige jongen werd doodgeschoten op metrostation Slinge.

Op 1 februari 2003 gooit Sedar samen met vrienden, vanaf het parkeerplatform van het metrostation, sneeuwballen naar auto’s en voorbijgangers.

Uit getuigenverklaringen wordt duidelijk dat één automobilist zo kwaad wordt, dat hij uit zijn auto stapt en de groep jongens onder vuur neemt. In 2005 wordt een verdachte veroordeeld, maar tijdens de behandeling van de zaak door het Gerechtshof en de Hoge Raad trekken getuigen hun verklaringen in.

De zaak is dus nooit opgelost, maar staat wel op de Coldcasekalender van de politie, omdat het onverteerbaar wordt gevonden, dat er destijds niemand is veroordeeld voor de moord. Daarom ook in Bureau Rijnmond een oproep aan getuigen om zich te melden.

