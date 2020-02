Na de storm moeten roeiers alle zeilen bijzetten

Slepers en roeiers in de haven van Rotterdam maken overuren, juist nu de stormperiode achter de rustig is. De dienstverleners zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week in touw om de achterstand in te halen. Werkdagen worden verlengd en oproepkrachten worden ingeschakeld om zoveel mogelijk tankers en zeeschepen vast- en los te maken.

Rijnmond vaart een dag mee met roeier Jan Blanco (53). De eerste opdracht is het aanmeren van de 250 meter lange tanker Kalahari in de 7e Petroleumhaven bij Vopak1. We hebben flink de vaart erin, op weg er naar toe, want ja: het is druk.

"We vliegen van het één naar het andere; hebben geen tijd voor koffie of een boterham", zegt Jan lachend, maar de ondertoon is serieus: “Met harde wind blijven schepen liever buiten, of binnen. En dan loopt het werk op, want als het dan rustiger weer is, komen ze ineens allemaal tegelijk naar binnen. En dat moeten wij allemaal verwerken."

Gringo's

Als we aankomen bij de tanker, hangen drie mannen over de reling, nieuwsgierig kijkend naar het kleine gele bootje dat hen gaat helpen. "Hello gringo’s, slack away, come on," roept Jan ongeduldig naar de bemanning. "Ze moeten het touw vieren. Dan hoeft er maar één te kijken, maar ze staan hier met de hele familie."

De bemanning zwaait nog eens naar de camera van Rijnmond, maar gooit dan toch een touw naar beneden. Jan vangt ‘m op en haalt het dikke touw met een haak in de boot.



Jan is al 35 jaar als zelfstandig roeier aangesloten bij de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht (KRVE). Hij vaart rond in een vlet, een 10 meter lang zeer wendbaar bootje met een krachtige motor.

Terwijl hij naar een meerpaal vaart, begint het te regenen. De ruitenwissers zwaaien heen en weer, de ramen beslaan. "Als je van buiten spelen houdt, is dit leuk. Als je op kantoor wil zitten, moet je geen roeier worden. Het is zwaar en risicovol werk."

Meerpaal

Bij de meerpaal staat collega Mels de Bij (24) al te wachten. "We zijn met twee boten en een paar mensen op de steiger. Ik ga zo met mijn bootje bij de trap liggen, zodat Mels de tros kan aanpakken en hem bovenop de paal kan vastmaken." Die meerpaal is steil en glad, zeker bij nat weer. Mels klautert desondanks soepel naar boven.

Regen is volgens Jan niet erg; wind eigenlijk ook niet. "Je kunt de wind als vijand zien, maar je kunt hem ook gebruiken als vriend door hoog aan de wind te varen en je bootje om te laten waaien zeg maar." Zeebenen zijn wel nodig, en ja, je wordt nat, constateert de nuchtere roeier.

"Met noordwesterstorm is het hier wel een heksenketel. Dan word je heen en weer gesmeten in je bootje en moet je goed opletten. Gezellig is het dan niet." En waar is dat emmertje om te spugen? Die hebben ze niet. "Kotsen doen we niet, we zijn hoogstens een beetje katterig," lacht Jan.



Voor de zeeschepen is harde wind wel lastig. Dan kunnen ze volgens de bootman maar beter buiten de haven blijven liggen. "Anders moet er een loods aan boord, kan die dat veilig doen? En kan hij er ook weer veilig van af? Kunnen wij hem goed vast en los gooien? Zijn er genoeg sleepboten? Met storm is het altijd wel meer opletten dan op een mooie zomers dag.”

ShoreTension

Volgens Jan is er bij de roeiers nooit een man overboord gegaan. Ook is er de afgelopen weken geen schip losgeraakt. "De windwaarschuwing kwam al tijdig, dus dan maken de schepen extra trossen vast." De tanker waar hij nu aan werkt heeft acht trossen om vast te maken. "Bij storm zou een groot containerschip van 400 meter er minstens 10 of 12 nodig hebben, want dat zijn grote windvangers. En dan hebben we nog ShoreTension, dat is een dynamisch afmeersysteem dat meebeweegt op de kracht van de wind. Dat zetten we er dan ook op."

Ondertussen is het tijd voor de volgende tros. Jan manoeuvreert het bootje weer soepel naast het schip en laat nu Mels het touw binnenhalen. En zo gaat het nog wel even door deze dag. Want de telefoon gaat alweer voor de volgende klus. "Straks gaan we verderop even een bootje losmaken. De lunch moet nog even wachten."