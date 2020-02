Dordtenaren vrezen meer fileleed

de Laan der VN in Dordrecht

In Dordrecht begint komende maandag de opknapbeurt van de Laan der Verenigde Naties. Veel automobilisten zijn bang voor extra fileleed, nu ook de randweg N3 is afgesloten tussen de afritten Staart en Werkendam.

Dat de twee belangrijkste verkeersaders van de stad gelijktijdig op de schop gaan, is géén gevolg van slechte planning, maar komt doordat de opknapbeurt van de Wantijbrug, in de N3, oorspronkelijk vorige zomer gepland stond.

Uitstel geen optie

Toen Rijkswaterstaat die klus doorschoof naar begin 2020 realiseerde de gemeente zich dat dat problemen kon geven. "Uitstel van het werk aan de Laan der VN was geen optie", zegt Mojgan Irvani van de gemeente Dordrecht.

"Subsidie voor het werk was gekoppeld aan deze periode en er waren afspraken over de verplaatsing van het tankstation, dat nu nog aan de Dokweg staat", vertelt ze. Tot juli wordt daarom toch nieuw asfalt gelegd op de Laan der VN.

"We doen het in fases. We beginnen maandag met het stuk tussen de Mijlweg en de Ampèrestraat. Er blijft voor het verkeer zowel van als naar de binnenstad één rijbaan beschikbaar", aldus de verkeersambtenaar.

'Het moet gewoon gebeuren'

Ze verwacht geen grote problemen: "Sinds de afsluiting van de N3 zien we nauwelijks extra verkeer op de Laan der VN. Ook proberen we hier veel werk 's nachts te doen. Overdag zullen mensen hier ongeveer twee weken hinder ervaren."

"Dingen als het weer en ongevallen heb je natuurlijk niet in hand, maar ik denk dat we alles doen om verkeersproblemen te voorkomen. En daarnaast is het natuurlijk wel zo dat deze klus gewoon moet gebeuren."