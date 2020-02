Ligt titelstrijd na Super Sunday weer open? 'Dat kan zomaar gebeuren'

Ajax laat de laatste weken veel punten liggen en ook AZ morst na de winterstop meer dan in de eerste maanden van het seizoen. Alleen Feyenoord presteert stabiel, onder trainer Dick Advocaat. De Rotterdammers wonnen de laatste tien wedstrijden, twee bekerduels meegerekend.

Een serie die begon thuis tegen PSV (3-1). Van Daele denkt dat Feyenoord ook in Eindhoven wint. "Ik verwacht dat wij heel stiekem de drie puntjes mee terug de bus in nemen. Feyenoord zal vanuit een gesloten formatie spelen en krijgt ongetwijfeld drie kansjes. Dan gaat het om het killersinstinct en de besluitvaardigheid van de mensen die in die positie komen, of wij de wedstrijd naar ons toe trekken."

Vertrek Larsson

Dat moet gebeuren zonder Sam Larsson, die naar het Chinese Dalian FC vertrekt. Jacobs: "Als Larsson een goed bedrag oplevert, moet je dat doen." Daar is Van Daele het mee eens. Hij vindt ook dat de Zweed nooit zijn belofte heeft waargemaakt. "Hij is zo gaan spelen zoals ik had verwacht. Twee op vijf, te weinig voor Feyenoord."

Vraag is wie Advocaat zondag opstelt nu Larsson vlak na de zware blessure van Luis Sinisterra vertrokken is. "Ik denk dat Dick (Advocaat, red.) Ridgeciano Haps in het vizier heeft. Hij kan aan die zijkant opereren. Of misschien dat beide Turkse jongens (Orkun Kökcü en Oguzhan Ozyakup, red.) kunnen spelen. Advocaat heeft nog wel wat te kiezen", vindt Jacobs.

Als Feyenoord zondag wint bij PSV en Ajax verliest of speelt gelijk tegen AZ, kruipt Feyenoord weer dichterbij. "Eerst moet Feyenoord tweede worden, ze kunnen echt tweede worden. En dan zit je ook heel dicht tegen die eerste plek aan", aldus Jacobs. Van Daele: "Als Feyenoord de wedstrijden tegen PSV, AZ, Ajax en Willem II ongeschonden doorkomt, dan blijf je op een zeer kansrijke positie staan. En dan is niets uitgesloten."

Gouden pik

"Het zijn weer mooie tijden, dit hadden we nooit verwacht twee maanden geleden. Met een erbarmelijk slecht Feyenoord. Dick is een wonderdokter", lacht Jacobs. Van Daele voegt daar nog aan toe: "Die Advocaat heeft gewoon een gouden pik, zo simpel is het."