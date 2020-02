Brandweer Hellevoetsluis populair onder vrijwilligers

Dat is best bijzonder, omdat de brandweer op regionale én landelijke schaal moeite hebben om brandweerlieden en vrijwilligers te vinden en te houden. "Ik ben er heel erg blij mee", zegt Jos de Graaf, clustercommandant van Voorne, "want het is erg lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Daar hebben we in het afgelopen jaar veel energie in gestopt."

De 51-jarige Eelco is zo'n nieuwe brandweervrijwilliger in Hellevoetsluis. "Ik heb het altijd al graag willen doen. Het is er eigenlijk nooit van gekomen en nu kwam het, ondanks mijn leeftijd, op mijn pad. Ik ben ervoor gegaan en hier sta ik." Eelco geniet ervan mens en dier te kunnen helpen.

Maar brandweer Hellevoetsluis is dus een positieve uitzondering. Onze verslaggever Sjoerd de Vos ging daarom, samen met de nieuwe vrijwilligers, mee met een brandweeroefening bij het Droogdok in Hellevoetsluis...