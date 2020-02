Extra zeeppompjes, schone deurkrukken en thuiswerken vanwege risico coronavirus

Bedrijven en instellingen in de regio Rotterdam nemen maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo vraagt Unilever vakantiegangers naar risicogebieden als Italië om voorlopig thuis te werken. In het Rotterdamse Groot Handelsgebouw wordt extra schoongemaakt en thuiswerken aangemoedigd.

Unilever telt ruim drieduizend werknemers in Nederland. Ongeveer de helft daarvan werkt op kantoren in Rotterdam.

Schoolreisjes

Ook schoolreisjes naar risicogebieden worden afgelast. Zo heeft het Erasmiaans Gymnasium een reis naar China uitgesteld. De schoolleiding stelt de trip uit tot in het najaar. In april zouden twaalf leerlingen die de Chinese taal leren, met twee begeleiders een school in China bezoeken. Die school is op dit moment dicht.

Rond de vijftig studenten van de Hogeschool Rotterdam kunnen voor hun stage niet naar China vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Nederland is een van de weinig landen in Europa waar het virus nog niet is opgedoken. Net over de grens in Duitsland bij Sittard zijn enkele besmettingen vastgesteld.

Een van de zwaarst getroffen gebieden in Europa is Noord-Italië. Daar zijn tot nu toe zo'n vierhonderd besmettingen vastgesteld. Twaalf patiënten zijn overleden.

Arbeidstijdverkorting

Vanwege de wereldwijde uitbraak is er bij sommige bedrijven ook minder werk. Die bedrijven komen in aanmerking voor een werktijdverkorting: werknemers krijgen dan een tijdelijke uitkering.



In totaal hebben meer dan 130 bedrijven al een aanvraag ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ruim de helft daarvan is toegezegd.

In het Rotterdamse Groot Handelsgebouw, waar verschillende ondernemers en zelfstandigen bij elkaar zitten, wordt extra schoongemaakt. Ook staan overal zeeppompjes. Wie griepverschijnselen heeft, wordt vriendelijk verzocht thuis te blijven.