Personeel Feyenoord krijgt voorrang bij kaartverkoop Klassieker

"Bovendien monitoren we ook bij hen de kaartverkoop. Mocht iemand bij wijze van spreken opeens 40 kaarten bestellen, dan gaan we echt wel even navragen of 'ie werkelijk zoveel echte vrienden en naaste familie heeft die mee willen", zegt een woordvoerder van Feyenoord.

De club gaat er ook vanuit dat de kaarten niet in de 'verkeerde' handen vallen. Immers, supporters van Ajax zijn niet welkom bij de Klassieker.

"De kaarten staan op naam van het betreffende personeelslid", verduidelijkt de woordvoerder. "Ook is nadrukkelijk aangegeven dat de werknemer verantwoordelijk is voor degene die op de door hem of haar gekochte kaart naar de wedstrijd komt."

De kaartverkoop start vrijdagmorgen om 09:00 uur voor aandeelhouders V van Stadion Feijenoord. Zaterdag zijn de seizoenkaarthouders, leden van het Legioen en andere fans aan de beurt.

Voor het eerst

Feyenoord heeft de personeelsleden voor het eerst voorrang gegeven bij de voorverkoop. Dat gebeurt om iets terug te doen voor de werknemers.

De woordvoerder: "Veel collega’s werken heel het jaar door elke thuiswedstrijd, waardoor ze minder dan veel andere mensen met familie en vrienden iets kunnen doen in het weekeinde. We bieden het personeel daarom de mogelijkheid deze mensen een keer mee te nemen naar hun werk, dat velen overigens nauwelijks als werk beschouwen."

De kaartverkoopregeling voor het personeel werd al gebruikt bij seizoenskaarten. Die geldt voortaan ook voor thuiswedstrijden in de Kuip.