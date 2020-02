Aanstaand vader Verhaar laat telefoon in de gaten houden tijdens duel Excelsior

Thomas Verhaar over het aanstaand vaderschap en omgaan als profvoetballer met privéomstandigheden

"Ik heb hier afspraken over gemaakt met de teammanager, die houdt mij indien nodig op de hoogte," vertelt Verhaar. "Tijdens het voetballen denk ik er niet aan, maar zulke belangrijke levensgebeurtenissen hebben invloed op hoe je er in zit en op je belastbaarheid."

Verhaar heeft vanuit zijn achtergrond buiten het voetbalveld een goede manier gevonden om als profvoetballer te dealen met privéomstandigheden. "Ik heb een studie fysiotherapie gedaan waarbij ik ook handvatten kreeg om daar mee om te gaan. Dit is mooi nieuws, dus dat kan ook nog positieve energie geven. Maar het kan ook de andere kant op werken, daar staan mensen niet altijd bij stil. Het is een soort weegschaal, waarbij de belasting en belastbaarheid in evenwicht moet zijn."