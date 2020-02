Varend Corso toch naar Vlaardingen

"Het Varend Corso is een feestje voor alle inwoners van onze stad. Jong en oud komt al jaar en dag naar de Vaart om te kijken naar de prachtige boten op het water", zegt een woordvoerder van de stichting. "Gelukkig kunnen we er ook dit jaar met heel Vlaardingen weer volop van genieten!"

In januari werd het Varend Corso geschrapt, omdat de gemeente de subsidie van tienduizend naar duizend euro had verlaagd. Het was volgens de organisatie daardoor niet meer rendabel om Vlaardingen aan te doen. Nu lukt dit alsnog.

Het Varend Corso is dit jaar op 3 juli en doet ook Maassluis, Delft, Midden-Delfland en het Westland aan.