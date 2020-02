Fors minder overslag in haven verwacht

Als de verspreiding van het coronavirus verder doorzet, zal de Rotterdamse haven zo'n twee miljoen ton goederen per maand minder overslaan. Dat verwacht Het Havenbedrijf Rotterdam. Donderdagavond werd in Nederland het eerste besmettingsgeval geconstateerd. Het gaat om een man uit Tilburg, die kortgeleden in Italië is geweest.