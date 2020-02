Het weer van vandaag: droog in de ochtend, in de middag regen

Vanochtend is het droog en zijn er eerst nog zonnige perioden. Vanmiddag raakt het verder bewolkt en in de 2de helft van de middag gaat het van het zuidwesten regenen. Het wordt 7 graden. De westenwind krimpt naar het zuiden en neemt toe tot matig en aan zee tot krachtig, windkracht 4 tot 6.

Vanavond regent het eerst nog enige tijd, de nacht verloopt droog met veel bewolking. De minimumtemperatuur wordt vanavond al bereikt. Vanavond is het eerst 4 of 5 graden, in de loop van de nacht loopt de temperatuur op naar 9 graden. Er staat een (vrij) krachtige zuidenwind, kracht 5 of 6.

Morgen is het bewolkt en trekt er in de middag een regengebied van west naar oost over de regio. In de middag is het 11 of 12 graden. Er staat een vrij krachtige en aan zee harde zuidenwind, kracht 5 tot 7. In de middag bestaat er kans op zware windstoten tot 90 km/u. Achter het regengebied ruimt de wind naar het zuidwesten en verdwijnen de zware windstoten.



Vooruitzichten

Het is en blijft nog zeker een week wisselvallig weer in het Rijnmondgebied doordat depressies met de bijbehorende storingen het weer blijven bepalen. Het betekent geregeld regen of buien en tussendoor ook droge dagdelen met opklaringen. De middagtemperatuur ligt daarbij rond normaal voor begin maart en dat is voor Rotterdam 8,5 graden.