Statushouders bereiden voorstelling voor in Theater Zuidplein: 'Leuk om ons verhaal over te brengen'

Een voorstelling waarbij het overgrote deel van de cast wordt gevormd door migranten met een verblijfstatus. Dit weekend is 'Hoe ik talent voor het leven kreeg' te zien in Theater Zuidplein en daarin vertellen statushouders over hun ervaringen met asielzoekerscentra.

Het stuk is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver Rodaan al Galidi en dit vormde de inspiratiebron voor regisseur Floris van Delft. "Het boek raakte mij enorm. Het liet mij de wereld van een asielzoekerscentrum zien waarbij een man wordt gevolgd die negen jaar lang figuurlijk aan de grens staat te wachten en kijkt naar Nederland. Maar het is, net als het boek, geen kritiek op het beleid an sich. Humor heeft daarom ook een belangrijke rol in dit stuk."

Zowel aan de voor- als achterkant werken dus tientallen statushouders mee aan de voorstelling. Amir Naal is één van de toneelspelers en vindt het leuk om deel uit te maken van het gezelschap. "Het is echt heel leuk en door middel van beeld en taal kunnen we ons verhaal overbrengen", zegt Amir.

Naast Amir staat productieassistente Seeryz Jalbout, die wel wil benadrukken dat het geen zielig toneelstuk is. "Iedereen denkt dat iedereen in een AZC zielig is, maar zo is het niet voor iedereen geweest en daarom zit er ook veel humor in, om de echte realiteit te laten zien."

Hoe ik talent voor het leven kreeg is op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari, evenals zondag 1 maart, te zien in Theater Zuidplein. Beluister hierboven een radioreportage met de cast.