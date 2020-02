Eerste en enige gipsvlucht van 2020 komt aan in Rotterdam

De enige gipsvlucht van dit jaar arriveert vrijdagmiddag op Rotterdam The Hague Airport. Het toestel vertrekt vanuit Innsbruck en landt rond 14:00 uur in Rotterdam.

Ruim twee jaar geleden werd de jaarlijkse traditie van de gipsvlucht nog afgeschaft. Vaak kwamen mensen die geblesseerd raakten bij het skiën met andere vervoersmiddelen terug naar Nederland, via de weg, per trein of met een gewone lijnvlucht.

Omdat de alarmcentrale Eurocross Assistance een piek voorziet in het aantal pechvogels is besloten om nog één gipsvlucht te boeken.



Er kunnen zeven patiënten met de gipsvlucht terug naar Nederland. Hoeveel mensen er aan boord zullen zijn is nog niet bekend.