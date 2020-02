Theaterbedrijf Vorm & Decor uit Rotterdam failliet

Het Rotterdamse theaterbedrijf Vorm & Decor is failliet. Het bedrijf leverde decors, kleding en andere spullen aan bedrijven in het hele land.

"Ondanks meerdere pogingen en investeringen hebben we Vorm & Decor moeten beëindigen", schrijft het bedrijf op Facebook. "We realiseren ons dat dit voor jullie zeer vervelende consequenties heeft. We hebben er echt alles aan gedaan om dit te voorkomen en het tij te keren. Maar dat heeft helaas niet mogen leiden tot een oplossing." Het bedrijf spreekt zich niet uit over de oorzaak van het faillissement.

Het bedrijf bestond ruim 25 jaar en leverde decors en kleding aan onder meer Theater Rotterdam en RTL Producties, voor shows als Brandweerman Sam. Wat de gevolgen zijn van het faillissement zijn nog niet duidelijk.

Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden voor een doorstart.