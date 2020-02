Bedrijven nemen coronamaatregelen: van het schoonmaken van deurklinken tot thuiswerken

Tal van bedrijven in de regio nemen maatregelen nu het coronavirus ook in Nederland is opgedoken. Schoolreizen en stages worden geschrapt door scholen. Multinational Unilever raadt mensen aan die in risicogebieden op vakantie zijn geweest om voorlopig thuis te werken.

Niet ieder bedrijf is hetzelfde. Daarom verschillen de maatregelen ook van bedrijf tot bedrijf. Een speciaal geval is het Groot Handelsgebouw in Rotterdam. Daar zitten 260 bedrijven bij elkaar. "En die bedrijven gebruiken gezamenlijke ruimten, zoals vergaderruimten en keukens", legt Joyce Kornet uit van vastgoedeigenaar Cambridge Innovation Centre (CIC).

"Daarom hebben we al onze klanten een bericht gestuurd over deze maatregelen", legt Kornet uit. "We maken extra schoon en hebben dan meer aandacht voor dingen als deurklinken en zo. En we vragen iedereen die koorts heeft of griepverschijnselen vertoont om zich ziek te melden of om thuis te werken."

CIC zegt dat er voorlopig alleen maar positieve reacties zijn binnengekomen op de verzoeken van de verhuurder.

Welke maatregelen er genomen gaan worden als het virus ook Rotterdam heeft bereikt, kan Kornet nog niet specifiek zeggen. "We hopen dat het niet gaat gebeuren, maar als het zover is, dan volgen we de protocollen van de GGD."

Nog vragen over het coronavirus? Rijnmond hield eerder een Q en A met vooraanstaand viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC met de belangrijkste vragen over het virus.