Rotterdamse huisartsen luiden noodklok: 'Straks hebben mensen geen huisarts meer'

Geen ruimte hebben om uit te breiden, maar tegelijkertijd ook nergens anders terecht kunnen om wel in een grotere ruimte een praktijk op te kunnen zetten. Voor veel Rotterdamse huisartsen is het de pijnlijke realiteit en zo ook in Rotterdam-Crooswijk, waar de huisartsen de noodklok luiden.

Ingrid Jongejan is één van die huisartsen die al ruim 35 jaar een praktijk heeft in de wijk. Maar binnenkort bereikt zij, evenals twee andere collega's, de pensioengerechtigde leeftijd. En omdat er nog geen opvolgers zijn, dreigen er straks vier vertrouwde huisartsen door niemand opgevolgd te worden.

"We barsten nu al uit ons vestje omdat we niet kunnen uitbreiden binnen onze huidige praktijken", legt Jongejan uit, die al enige tijd niet meer personeel kan aannemen en al jaren geleden een patiëntenstop heeft in moeten zetten. "Dat levert in de toekomst problemen op, want de huisarts van nu heeft meer ruimtes en ondersteunend personeel nodig. Als dat hier niet kan, gaan ze zich hier niet vestigen."

Verschrikkelijk

Iemand die al jaren patiënt is bij dokter Jongejan is Stien Weijgertse. Zij is teleurgesteld maar tegelijkertijd ook boos op de (lokale) politiek. "Er wordt helemaal niks aan gedaan. Ik vind het verschrikkelijk zoals ze ons behandelen en hiermee om gaan. Want waar moet ik straks heen? Naar Rotterdam-Ommoord?", zegt ze op een boze toon.

Raadslid Caroline Aafjes-Van Aalst van Leefbaar Rotterdam wil dat juist tegen gaan. "Het kan niet zo zijn dat mensen naar een andere wijk moeten of op lange wachtlijsten komen te staan. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat huisartsen straks naar randgemeenten gaan verhuizen terwijl hier genoeg patiënten zijn."

De landelijke huisartsenvereniging (LHV) herkent de problematiek en heeft onlangs ook een enquête rondgestuurd om erachter te komen hoe groot de problemen momenteel zijn. Mede daarom ging er een brandbrief naar de gemeenteraad met het dringende verzoek om naar de problemen te kijken.

Nieuwbouw

"Het is natuurlijk mooi dat Rotterdam investeert in nieuwbouw, maar al die nieuwe bewoners hebben ook een huisarts nodig", stelt voorzitter van de kring Rotterdam, Henk Hoogervorst, die benoemt dat ruim 60% van de geënquêteerde huisartsen aangaf momenteel niet te kunnen uitbreiden of elders een nieuwe praktijk te kunnen vestigen.

"Bij het Schuttersveld staat een verlaten schoolgebouw, waarom komt daar geen gezondheidscentrum?", vraagt mevrouw Weijgertse zich ondertussen hardop af, terwijl dokter Jongejan besluit: "De politiek wil de huisarts in de wijk hebben, maar dan moet het wel gefaciliteerd worden. Nu kunnen we hier geen personeel aannemen en daardoor ook geen extra patiënten waardoor alles stil staat. En dat is niet alleen hier het geval."

De woordvoerder van de verantwoordelijke wethouders laat via een schriftelijke reactie weten dat na het reces schriftelijke vragen van de gemeenteraad over deze kwestie worden beantwoord.