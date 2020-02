De KNVB denkt aan 18 of 19 maart voor AZ-Feyenoord

AZ-Feyenoord wordt mogelijk op woensdag 18 of donderdag 19 maart ingehaald.

Nu AZ is uitgeschakeld in de Europa League is de weg vrij voor de KNVB om de uitgestelde wedstrijd AZ-Feyenoord in te plannen. De voetbalbond wil dat AZ-Feyenoord en FC Utrecht-Ajax op woensdag 18 of donderdag 19 maart worden ingehaald.

De duels werden in februari afgelast vanwege de storm. De KNVB heeft rekening gehouden met verschillende scenario's en nu Ajax en AZ niet meer in Europa actief zijn is dit het meest waarschijnlijke. Als de lokale autoriteiten en de clubs akkoord zijn zal de KNVB naar buiten treden met de aanvangstijdstippen van de wedstrijden.

Saillant detail is dat de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord dan een paar dagen voor de klassieker Feyenoord-Ajax wordt afgewerkt. Volgens een woordvoerder van de KNVB is dat geen belemmering omdat als de ploegen nog in Europa actief waren geweest er dan ook een wedstrijd voorafgaand zou worden gespeeld. De bond heeft als streven dat de uitgestelde wedstrijden zo snel mogelijk worden ingehaald.