Podcast: 'Had Feyenoord Sam Larsson wel moeten laten gaan?'

In de FC Rijnmond Podcast gaat het veel over de transfer van Larsson

Het begint al een beetje te zoemen in de stad: Gaat Feyenoord toch nog een rol van betekenis spelen in de titelstrijd dit seizoen? In onze vernieuwde FC Rijnmond Podcast gaat het over dat onderwerp, in de aanloop naar PSV-Feyenoord.