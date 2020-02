Meisjes krijgen unieke logeerervaring in Museum Rotterdam

Zestien meisjes, die om wat voor reden ook niet op vakantie kunnen, logeerden donderdag een nachtje bij Museum Rotterdam. Dat is een unicum, want nooit eerder vond er een logeerpartij plaats in het museum. Thuis Op Straat (TOS) is één van de initiatiefnemers van 'Maffen in het Museum'.

"Sommige kinderen lieten scheetjes en toen moesten we lachen", zegt één van de meisjes tegen Rijnmond-verslaggever Jacco van Giessen. "Maar de juf zei daarna dat we stil moesten zijn, omdat we nog een dag voor de boeg hebben. Daarna ging er iemand snurken en schoten we weer in de lach."

TOS zet zich met dit project in voor kinderen die niet vanzelfsprekend op vakantie kunnen. Steenbergen vindt het belangrijk dat ieder kind leuke ervaringen opdoet. "Dan kun je later weer aan je eigen kinderen vertellen wat je allemaal hebt meegemaakt."

Kamperen in de Kuip

"Het is een hele mooie eerste nacht geweest", zegt Steenbergen. "We hebben een paar mooie activiteiten. Kinderen moeten Rotterdam leren kennen. We gaan zo met de watertaxi naar de Euromast. Ze kennen wel het deel van de stad waar ze zelf wonen, maar op deze manier leren ze heel Rotterdam kennen."

Steenbergen heeft zich voor de titels van zijn events laten inspireren door de stripboeken van Suske en Wiske waarvan de woorden in de titel ook altijd met dezelfde medeklinker begonnen. "We gaan nog voor 'Pitten in Plaswijck' en bijvoorbeeld 'Kamperen in de Kuip' of 'Knorren op het Kasteel'.

Beluister hierboven in twee delen hoe de dames in het museum gewekt werden door verslaggever Jacco van Giessen.

TOS-directeur Peter Steenbergen is zaterdagmiddag ook met één van de meisjes te gast in de Rijnmond-talkshow Woorden en Daden onder leiding van Sander de Kramer.