Coronabesmetting: voor wie is het gevaarlijk en hoe kan ik het voorkomen?

Het coronavirus heeft nu ook Nederland bereikt. Een man uit Loon op Zand ligt in een ziekenhuis en een vrouw in Diemen zit in thuisisolatie. Wie lopen de meeste kans om ziek te worden en - nog belangrijker - hoe kan je besmetting met het coronavirus voorkomen?

"We zien dat de complicaties, dus een levensbedreigende longontsteking en ook een overlijden, toenemen met de leeftijd", zegt Marion Koopmans van het Erasmus MC in een QÀbij de NOS. "Zo vanaf vijftig jaar zie je dat toenemen, maar met name bij de echt oudere groep. En we zien mensen die we ook wel kennen als de risicogroepen van de gewone griep. Dus mensen met hart- en vaatziekten en diabetes."

Kinderen lijken niet heel vatbaar te zijn voor het virus. Koopmans: "Wat we uit China zien is dat de meeste mensen die ziek zijn een jaar of dertig zijn. Maar ik hoorde net toevallig dat in Italië vier kinderen ziek zijn, dus het is niet zo dat kinderen niet geïnfecteerd kunnen worden, maar de infecties tot nu toe lijken mild."

Besmetting voorkomen

Maar hoe kan je dan voorkomen dat je ziek wordt? Koopmans: "Het virus zit in de luchtwegen, in de neus en in de luchtpijp en longen. Daarvandaan wordt het verspreid als mensen hoesten of niezen via druppeltjes. Die druppeltjes komen bijvoorbeeld op je handen terecht. Met je handen kun je een tafel besmetten, dan zit het daarop."

"Het coronavirus is minder besmettelijk dan griep. Bij griep zijn de druppeltjes heel klein en daardoor kan de ziekte zich veel verder verspreiden. Als je hoest moet je niet je handen voor je mond houden, maar in je elleboog hoesten, vaak je handen wassen en niet teveel aan je gezicht zitten. Als iemand echt ziek is, een beetje afstand houden als het kan. Als je ziek bent en het kan, blijf lekker thuis."