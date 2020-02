Sluipschuttersgeweer gevonden bij inval Binnenrotte

De politie heeft deze week een 35-jarige man uit Montenegro aangehouden op verdenking van drugs- en wapenbezit. Bij een doorzoeking van een appartement in een woontoren aan de Binnenrotte in Rotterdam vond de politie onder meer een sluipschuttersgeweer.

Verder trof de politie er dinsdag tien kilo cocaïne, 30 duizend euro en munitie aan. De Montenegrijn was op het moment van de inval alleen in het appartement aanwezig.

Volgens de politie was er sprake van spookbewoning. Dan huurt iemand een pand, maar woont er niet en wordt het adres bijvoorbeeld voor drugshandel gebruikt. Vaak gaat het om appartementen in woontorens waar maar weinig sociaal contact is tussen bewoners.