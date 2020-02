Zorginstelling Laurens in opperste staat van paraatheid vanwege coronavirus

Bij Laurens worden ouderen verspreid over meerdere tehuizen opgevangen. Medewerkers van de zorginstelling zijn over symptomen, bestrijding en preventie geïnformeerd via intranet. "Mocht het virus uitbreken in het Rijnmondgebied dan neemt de GGD het protocol over", zegt Monique van de Wel. "Van virus-verdachte bewoners worden direct opgehaald door de ambulancezorg."

Binnen Laurens is corona het gesprek van de dag. Bewoners en familieleden vragen zich af of de instelling maatregelen heeft genomen tegen het virus. "Als familieleden zeggen dat ze in een risicogebied zijn geweest, adviseren we ze eerst langs de huisarts te gaan alvorens ze bij hun ouders of grootouders op bezoek kunnen", zegt locatiemanager Anneke Lameijn. "Ook als de vakantiegangers geen klachten hebben."

"We hebben ook een externe infectiepreventiedeskundige die we kunnen consulteren", zegt Lameijn. "Daarnaast hebben we nauw contact met het RIVM en de GGD."

Laurens heeft in nood een calamiteitenpakket dat bestaat uit handalcohol, een mondmasker, handschoenen, een schort met lange mouwen en een veiligheidsbril.