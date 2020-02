De roodkopwaterschrikkel is een recent ontdekte niet bestaande vogel van O.C. Hooymeijer. De in Vlaardingen geboren kunstenaar vertelde over hem in Chris Natuurlijk van 29 februari.



Van tweekant tot Duitse reiger. Met grote regelmaat bericht de in Vlaardingen geboren kunstenaar O.C. Hooymeijer vanuit Friesland over niet-bestaande vogels uit De Nieuwe gids voor de niet-bestaande vogels uit Europa.

Maar op schrikkeldag ontdekte hij een vogel die zo zeldzaam is, dat hij niet voorkomt in één van zijn gidsen over de-niet bestaande vogels van Europa. Het is de roodkopwaterschrikkel. Slechts eens in de vier jaar, en dat is altijd in een schrikkeljaar, komen mannetjes en vrouwtjes samen.