Sparta niet bang, maar wel bezig met coronavirus

Volgens trainer Henk Fraser is er geen sprake van paniek, maar moet je wel alles doen om te voorkomen dat spelers en trainers risico lopen. ''We hebben een mail en een bericht er over verspreid'', zegt Fraser, die niet bang is dat net als in Italië er wedstrijden uit de competitie worden geschrapt of zonder publiek worden afgewerkt. ''De mensen die er verstand van hebben zullen wel een juiste beslissing nemen in het belang van iedereen. Goed advies volg ik altijd op'', aldus Fraser.

Bart Vriends heeft de tips van de club wel doorgelezen, maar was zichzelf er wel van bewust wat goed en slecht is. ''Als je het onderwerp op televisie een beetje volgt dan weet je wel dat het handig is extra je handen te wassen. Ik heb wel het idee dat alles een beetje nijgt naar een hype die niet in verhouding staat met het risico dat jij en ik lopen. Die verhouding lijkt een beetje zoek. Maar dat neemt niet weg dat het naar is wat er zich op dit moment afspeelt. Het is ook goed dat we er over praten, zodat we erger kunnen voorkomen'', aldus Vriends.

Henk Fraser mist zondag tegen Emmen alleen de geblesseerde Ragnar Ache. Sparta staat momenteel een punt boven de ploeg van Dick Lukkien, die twee seizoenen geleden ten koste van Sparta promoveerde naar de eredivisie. De wedstrijd op het Kasteel begint zondag om kwart voor vijf.

Bekijk boven dit bericht de gesprekken met Bart Vriends en trainer Henk Fraser over revanchegevoelens, het belang van de wedstrijd en veel meer.