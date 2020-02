Toornstra over rol op de flanken: 'Rechts voel ik me vrijer, links is meer nadenken'

Onder wie Jens Toornstra, gaf Advocaat vrijdagmiddag aan op de persconferentie. De middenvelder speelde in het verleden al vaker als links- of rechtsbuiten, en weet zelf in ieder geval welke plek hem beter ligt. "Op rechts kan ik vaker een vroege voorzet geven, daar voel ik me vrijer. Op links is dat lastiger, daar is het meer nadenken", aldus Toornstra.

"Maar als de trainer me nodig heeft, zal ik die positie zo goed mogelijk invullen", vervolgt de middenvelder, die ook reageert op het vertrek van Larsson. "Heel leuk voor hem, een unieke kans. Die gun ik hem van harte. Natuurlijk gaan we Sam missen, het is een speler met specifieke kwaliteiten."

Bekijk boven dit bericht het volledige interview van verslaggever Dennis van Eersel met Jens Toornstra.