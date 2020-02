Wat zit er achter dit hek?

Chris Natuurlijk neemt je zaterdag vanaf 08:00 uur mee achter de schermen van eendenkooi Klein Profijt, viert schrikkeldag met de zeldzame roodkopwaterschrikkel, bespreekt boeken over het thema tijd en vraagt zich af of we bang moeten zijn voor de vleermuis.

Kaplaarzen aan en in de wilgenjungle van Klein Profijt bij Rhoon op zoek naar de zeldzame rode bekerzwam en sporen van bevers . Verborgen achter het hek ligt eendenkooi Klein Profijt. Normaal gesloten voor publiek, maar Chris Natuurlijk gaat mee op excursie met Netty Wermeester die vrijwilliger is bij het Zuid-Hollands Landschap.

Virussen en vleermuizen

Het nieuwe coronavirus komt vermoedelijk via een tussengastheer - van vleermuizen. Dit keer zou een pangolin, een klein schubdier, de tussengastheer zijn. Niels de Zwarte doet bij Bureau Stadsnatuur Rotterdam onderzoek naar vleermuizen in Rotterdam.

In Chris Natuurlijk legt hij uit dat de meeste virussen die vleermuizen bij zich dragen, niet direct op mensen overgaan. Door het eten van besmette dieren als de civetkat of de dromedaris, zijn de virussen bij de mens terecht gekomen.

Bij de laatvlieger en de meervleermuis - vleermuissoorten die ook in Rotterdam voorkomen - wordt af en toe het hondsdolheidsvirus aangetoond, maar de kans dat je daarvan ziek wordt, is volgens de ecoloog bijna nul. In Chris Natuurlijk legt hij uit hoe het zit.

De roodkopwaterschrikkel

Speciaal voor schrikkeldag een bericht vanuit Friesland van onze kunstenaar uit Vlaardingen O.C. Hooymeijer .

Dit keer horen we hem over de roodkopwaterschrikkel, een vogel die zo zeldzaam is dat hij in geen van zijn twee gidsen over de niet bestaande vogels van Europa voorkomt. Slechts eens in de vier jaar en altijd in een schrikkeljaar, komen mannetjes en vrouwtjes samen.

De tijd

Boekenman Gert-Jan van Rietschoten bespreekt naar aanleiding van schrikkeldag boeken die te maken hebben met tijd en tijdsbeleving.

Zaterdag 29 februari van 08:00 tot 09:00 uur in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond