Barendrechtse advocaat ziet kansen voor Baudet in kort geding

"De VPRO heeft gewoon een faux pas (overtreding, red.) gemaakt", zegt Vermaat. "Het is goed dat een rechter daar eens naar kijkt."

In de uitzending van Buitenhof van afgelopen zondag verwees presentatrice Natalie Righton naar uitlatingen van Thierry Baudet in een Kamerdebat. Righton: “Hij zei dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke, Europese ras te vervangen voor Afrikaanse immigranten."

De leider van het Forum voor Democratie reageerde furieus , omdat hij dat in het geheel niet zou hebben gezegd. Hij zei iedere schijn van racisme te verwerpen. Baudet eiste onmiddellijke rectificatie, maar dat werd geweigerd door de VPRO.

Advocaat Vermaat: ”De omroep zegt nu dat het een samenvatting was, een parafrase. Nou, als advocaat moet je ook veel samenvatten. Als een eerstejaars student rechten het zo samenvat, dan zou ik zeggen: je hebt het echt niet begrepen.”

Geen feit

Volgens Vermaat is cruciaal dat de presentatrice het in de uitzending niet als een eigen samenvatting bracht. "Thierry Baudet zou het hebben gezégd. Ze poneerde het als feit en dat klopt niet."

De advocaat, die al heel lang in het vak zit, wil niet zeggen hoe het Forum voor Democratie bij hem is uitgekomen. “Ik ben geen lid van die partij, of zo. Ik ben al wel 40 jaar lid van de VPRO en dat blijf ik ook."

Thierry Baudet heeft herhaalde malen gezegd dat hij geen hoge pet op heeft van de Nederlandse rechters, die hij ‘activistisch’ noemt. Ze zouden zich niet moeten bemoeien met politieke kwesties. Vraagt hij daar nu niet zelf om met dit kort geding?

Vermaat: “Het gedachtegoed van het Forum voor Democratie is voor mij irrelevant. Ik ben professioneel advocaat. Ik zit dagelijks tussen rechters en heb heel veel vertrouwen in de rechtspraak in Nederland. Internationaal staan we aan de top. Maar daar heb ik het met de heer Baudet niet over gehad. Het gaat mij niet om zijn standpunten, het gaat mij om de zaak, om dit dossier. En daar zie ik mogelijkheden.”

Het kort geding dient op 11 maart in Lelystad. Dirk Vermaat is naast advocaat zelf ook politicus: hij is ex-wethouder en momenteel gemeenteraadslid voor Echt voor Barendrecht.