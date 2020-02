Twee ton gevonden na huiszoekingen in Rotterdam en Berkel

De politie heeft maandag 25 huiszoekingen gedaan in onder meer Rotterdam en Berkel en Rodenrijs. Aanleiding was een onderzoek van de Haagse politie naar drugshandel en witwassen. Uiteindelijk werden 200 duizend euro en een wapen gevonden. Drie mannen zijn aangehouden.

Bij de invallen, die ook in Den Haag en Wateringen waren, werden meerdere teams van de politie ingezet, onder wie digitaal en financieel rechercheurs en de hondenbrigade. Vooral administratie werd in beslag genomen.

Het vuurwapen en het geld werden bij een verdachte gevonden. Ook werden meerdere PGP-telefoons, telefoons met versleutelde berichten, in beslag genomen, auto's, merkhorloges. Ook is nog 55 duizend euro verdeeld over drie verschillende locaties gevonden.

Drie verdachten uit Den Haag (59 en 34) en Maren-Kessel (29) zitten voorlopig vast.