Transgender Tijn strijdt tegen vooroordelen

In de serie Rijnmond Rolmodel gaat plussize-model Lotte van Eijk elke maand op zoek naar inspirerende rolmodellen. Tijn (27) is transgender en geboren als Caro. Op Instagram houdt hij zijn transitie van vrouw naar man bij.

Met zijn Instagramaccount wil hij bewustwording en acceptatie creëren. Toch merkt Tijn op dat er nog veel vooroordelen zijn over transgenders. "Er zijn nog veel mensen die het raar of een psychische ziekte vinden."

Baard en brede schouders

Roos is al twee jaar de vriendin van Tijn. Ze is fotograaf en legt de verandering van Tijn vast. Toen ze elkaar ontmoeten was Tijn al in transitie van vrouw naar man. "Voor mij is hij dezelfde persoon gebleven. Alleen heeft hij nu een baard en brede schouders."

De mensen die dichtbij Tijn staan, reageerden positief op zijn verandering. Advies voor mensen die net als hem een coming-out willen doen zegt hij dit: 'neem iemand in vertrouwen, probeer zo eerlijk mogelijk te zijn en laat je niet gek maken.'