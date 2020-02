Hiele heeft vertrouwen in topper Feyenoord: 'PSV heeft een middenveld van eenheidsworsten'

In de regionale voetbaltalkshow FC Rijnmond werd met gast Joop Hiele uitgebreid vooruitgeblikt op de topper van zondag tussen PSV en Feyenoord. De oud-keeper van Feyenoord heeft geen hoge pet op van het huidige PSV: "Het heeft een middenveld van eenheidsworsten en was te afhankelijk van Donyell Malen en Steven Bergwijn."

Hiele vervolgt: "Ik vraag me af of dit PSV de snelheid en de creativiteit heeft om het blok van Feyenoord stuk te spelen." Analist Geert den Ouden deed daar nog een schepje bovenop. "Ik vind PSV nog minder. Feyenoord is de favoriet." Hiele twijfelt wel of Feyenoord andersom ook in staat is om PSV kapot te voetballen zonder de Nicolai Jørgensen en Luis Sinisterra.

FC Rijnmond ging verder over het vertrek van Sam Larsson naar China, keepers Justin Bijlow en Ariel Harush, de positie van Bryan Smeets bij Sparta en er was een reportage te zien over Steven Berghuis en Tyrell Malacia die deze week kinderen verrasten in een sporthal.

FC Rijnmond is later volledig terug te zien bij dit bericht.