Ali B zoekt muzikaal talent in Rotterdam-Zuid

"Ik ben er honderd procent van overtuigd dat er in Rotterdam-Zuid talent rondloopt dat The Voice kan winnen. Of dat ons kan vertegenwoordigen bij het songfestival."

Aan het woord is Ali B, rapper en coach bij The Voice of Holland. Maar ook ambassadeur van de talentenjacht Zo zingt Zuid, een initiatief dat meedeint op de golven van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in mei.

De zangcompetitie moet het gebied rond de Beijerlandselaan in Rotterdam-Feijenoord eens vrolijk op de kaart zetten, als tegenwicht voor de vaak negatieve berichten over verpaupering en criminaliteit. Ali B: "Tuurlijk is er veel aan de hand op Zuid en ze noemen het dan ook wel eens een drama. Maar laat dat nou de meest vruchtbare grond zijn om talent te ontwikkelen."

Studio-opname

Stadsmarinier Marcel Dela Haije, die onder de noemer Hand in Hand al jaren samenwerkt met allerlei partijen om de veiligheid op Zuid te vergroten: "We kwamen met Ali B in contact omdat hij aangaf dat hij zich wil inzetten voor maatschappelijke doelen. We hebben hem hier op Zuid ontmoet, kwamen in gesprek en het klikte."

Vooralsnog beperkt de samenwerking zich tot deze zangcompetitie Zo zingt Zuid. "We zijn natuurlijk hartstikke trots dat hij onze ambassadeur wil zijn."

In een filmpje roept Ali de zuiderlingen op om mee te doen. De grootste talenten treden op Koningsdag op, op een groot podium in de wijk. De uiteindelijke winnaar mag een bezoek brengen aan de studio van Ali B voor een opname mét professionele begeleiding.

'Mijn type mensen'

Ali B voelt verwantschap met Rotterdam-Zuid: "Het zijn mijn type mensen, hè. Ik herken het. Als ik daar loop, lijkt het alsof ik loop waar ik ben opgegroeid. Er liggen veel kansen. Net zoals er voor mij kansen waren om te groeien en om het beste te maken zie ik die daar ook."

Misschien komt er in de toekomst meer samenwerking tussen de Almeerse rapper en de wijkverbeteraars op Zuid. Ali B: "Dat is nog te vroeg om te zeggen, maar als deze zangcompetitie een succes wordt... het smaakt nu al naar meer."