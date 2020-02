LIVE: FC Eindhoven - Excelsior (2-0) en Roda JC - FC Dordrecht (2-0) op Radio Rijnmond

Excelsior en FC Dordrecht reizen voor speelronde 28 in de eerste divisie vrijdag af naar het zuiden. De wedstrijden FC Eindhoven - Excelsior en Roda JC - FC Dordrecht zijn vanaf 20:00 uur live te volgen op Radio Rijnmond en via de onderstaande link.

De wedstrijd van Excelsior lijkt bijna garant te staan voor spektakel. In eigen huis werd FC Eindhoven met 5-4 verslagen en vorige week won Excelsior met 6-4 thuis van FC Den Bosch. De Kralingers werden eerder dit seizoen ook eens verrast door FC Eindhoven. De Brabanders waren in het bekertoernooi met 0-2 te sterk in Rotterdam. De commentator in Eindhoven is Philip van Es.

Het laag geklasseerde FC Dordrecht treft in Roda JC de ploeg die slechts één treedje hoger staat op ranglijst. Sjoerd de Vos is de commentator in Kerkrade.

Scoreverloop FC Eindhoven - Excelsior

38' 1-0 (strafschop)

Opstelling Excelsior

Damen, Aberkane, Fischer (55' Vloet), Humphreys, Ormonde-Ottewill, Burger, Bruins, Verhaar, Mendes Moreira, Omarsson, Zwarts.

Scoreverloop Roda JC - FC Dordrecht

35' 1-037' 2-0

Opstelling FC Dordrecht

Havekotte; Polley, Breedijk, Montsma, Smeulers, Schuurman, Kok, Vermeulen, Wehrmann (60' El Bouchataoui), Hogesteger (46' Mourgos), Gravenberch.