Havenartsen krijgen veel vragen over coronavirus

De kans dat het coronavirus via een schip uit China wordt verspreid, is volgens havenarts Flip Kaster klein. "Een schip vanuit China is zes weken onderweg naar Nederland. Een bemanningslid kan ziek zijn geworden, maar een schip dat Rotterdam aandoet, moet dat aan de havenautoriteiten melden. Er is nu geen kapitein die durft te zeggen: ik heb ze wel, maar ik zeg het niet."

Toch is de bedrijfsarts van het Port Health Centre in Rotterdam druk met het virus. "Ik denk dat heel mijn dag, tussen de keuringen door, gevuld is met corona. Heel veel bedrijven vragen welke maatregelen ze moeten nemen en hoe ze hun personeel het beste kunnen beschermen."

Echte maatregelen nog niet nodig

Zo kreeg de bedrijfsarts een vraag van een bedrijf dat inspecties aan boord van schepen verricht. Het personeel komt in contact met mensen van allerlei nationaliteiten. "Ik verwijs ze dan naar de website van de Port Health Authority. Dat is een instantie onder supervisie van het Havenbedrijf Rotterdam, die Rotterdam en achterliggend Nederland moet beschermen tegen infectieziekten. Hun website geeft een actueel beeld van de situatie en maatregelen."

Volgens de havenarts hoeven nu nog geen echte maatregelen genomen te worden, behalve anticiperen op de mogelijke kans van een besmetting.

De eerstehulppost in de Rotterdamse Botlek krijgt ook vragen van individuen. "Mensen zijn onzeker, bijvoorbeeld als je thuis een zieke echtgenoot hebt die op een schip is geweest. Dat roept vragen op en daar kunnen we over voorlichten."

Kleine kans

Schattingen over de kans dat de Rotterdamse haven wordt getroffen door het coronavirus, wil de havenarts niet doen. Hij acht de kans wel klein. "Het gevaar is eigenlijk dat je met een auto vanuit Noord-Italië komt en hier als Italiaanse lasser binnenstapt of dat je met het vliegtuig vanuit China komt. Dat is binnen de incubatietijd en dat kun je dus onderweg niet screenen. Op een schip wordt het eerder duidelijk."

De dienst adviseert mensen met koorts eerst te bellen naar de post, in plaats van zelf naar de wachtkamer te komen. "Wij gaan zelf ook voortaan via de hal in onze post communiceren met patiënten: dat is een soort glazen sluis als voorbereiding op het echte risico."