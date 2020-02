Vier uithalers aangehouden na cokevondst in Rotterdamse haven

Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft justitie 35 kilo cocaïne onderschept. Ze zaten in een koelcontainer met mango's. Vier mensen zijn aangehouden.

De container was in Ecuador in Zuid-Amerika via Peru naar Rotterdam verscheept. Op de terminal waar de coke werd gevonden, werden in de nacht van donderdag op vrijdag twee uithalers opgepakt, mensen die de drugs vermoedelijk uit de container moesten halen.

Vrijdagmiddag werden nog eens twee uithalers opgepakt. De drugs zijn inmiddels vernietigd.