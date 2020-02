Groningers naar Gorinchem voor de warmtepomp

"Als bij jullie de gaskraan open gaat, trilt het bij ons", grapt Groninger Aernout van Nimwegen. Hij laadt in Gorinchem net z'n nieuwe warmtepomp in. De Groninger heeft de pomp samen met zijn vader gekocht in de eerste duurzaamheidswinkel van de Alblasserwaard.

De pomp kost in Gorkum 2600 euro, daar zit dan de installatie niet inbegrepen. "Dat is een mooie aanbieding", vindt Aernout. Hij heeft er wel zes uur rijden voor over om de pomp op te halen. "En het is interessant dat er in de winkel verschillende pompen werkend te zien zijn", vult vader Jan van Nimwegen aan.

WK duurzaam heet de zaak midden in het winkelhart van Gorinchem. "Het loopt hartstikke goed", vertelt eigenaar Sertan Keskin terwijl hij de Groningers verwelkomt met een kopje koffie.

Sertan wil samen met zijn compagnon Chris Wijgerse de regio aardgasvrij en energiezuiniger maken. En ja, natuurlijk is het zakelijk interessant om een winkel in warmtepompen te starten.

Van het gas af

De Groningse kopers wonen in het aardbevingsgebied bij Slochteren. Het huis van Jan heeft scheuren na een beving. Toch vinden hij en zijn zoon niet dat iedereen massaal van het gas af moet.

"Ik vind de argumenten niet zo heel overtuigend", zegt Jan. Waarom ze dan toch een pomp aanschaffen? "Je moet gewoon niet te ver achter lopen", stelt de Groninger. Hij hoopt bovendien ook zijn energierekening naar beneden te krijgen.