Rotterdammer Jordan Roy zingt tóch op het songfestival

De naam van de 32-jarige Jordan Roy zong eerder eventjes rond toen bekend werd dat de naam van de Nederlandse inzending naar het songfestival 2020 met een J begon. Dat werd Jeangu Macrooy.

"Ik vind het een enorme eer om op deze manier betrokken te zijn bij het Eurovisie Songfestival", laat Jordan Roy weten. "Ik ben er al jaren groot fan van en kan niet wachten om Ahoy op z'n kop te zetten!"

Zangeres en musicalartiest April Darby is geboren in de Verenigde Staten en woont in Den Haag. Ze deed mee aan The Voice of Holland en speelde in de musical Sister Act. "Heel erg bijzonder dat wij een show mogen verzorgen voor de allergrootste fans vanuit heel Europa. En niet zomaar, maar negen keer in een volledig uitverkocht Ahoy", zegt ze.