Gipsvlucht brengt Rotterdamse pechvogel thuis: 'Mijn been stond in een hoek'

De enige gipsvlucht van dit jaar heeft vrijdagmiddag zeven pechvogels vanuit het Oostenrijkse Innsbruck naar Rotterdam The Hague Airport gebracht. Onder hen de nuchtere Rotterdammer Marco van Noord: "Mijn been stond in een hoek."

Ruim twee jaar geleden werd de jaarlijkse traditie van de gipsvlucht nog afgeschaft. Vaak kwamen mensen die geblesseerd raakten bij het skiën met andere vervoersmiddelen terug naar Nederland. Via de weg, per trein of met een gewone lijnvlucht.

Marco van Noord was één van de zeven passagiers aan boord van de enige gipsvlucht van 2020. "Ik kwam het bochtje zijwaarts uit. Toen bleef ik maar even liggen, want mijn been stond in een hoek. Het is de vijfde keer dat ik aan wintersport doe, dus dan zou je zeggen dat ik het wel een beetje moet kunnen. Maar ja, het bewijs zegt iets anders", knipoogt Van Noord.