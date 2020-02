Maasstad Ziekenhuis Rotterdam is klaar voor opvang coronapatiënten

Maasstad Ziekenhuis is klaar voor opvang coronapatiënten

In onze regio is nog niemand besmet met het coronavirus. Toch zijn de ziekenhuizen er goed op voorbereid. Zo heeft het Maasstad Ziekenhuis 48 isolatiekamers ingericht.

Internist Katalin Pogány geeft een rondleiding over afdeling negen: "Dit is een speciale afdeling, aangewezen om eventuele coronapatiënten op te kunnen vangen."

Zij neemt ons mee naar één van de speciale kamers. "Deze kamer heeft een specifieke sluis." Dit betekent dat er tussen de gang en het gedeelte waar de patiënt ligt een klein tussenkamertje is. Iedereen die de kamer in wil, van verpleegkundigen tot artsen en familieleden, moet zich hier verplicht omkleden.

Handen ontsmetten!

Pogány legt uit hoe dat in zijn werk gaat: "Allereerst, en dit is heel belangrijk, moet je de handen goed ontsmetten. Dan moet je een speciale jas aan. En daar overheen de handschoenen."

En dit is nog niet alles. Ook moet je een masker op. Ze benadrukt dat het heel belangrijk is dat deze goed aansluit op het gezicht en vervolgt ze: "Tot slot moet je ook nog een bril op, om de ogen te beschermen."

'Niet behapbaar voor slechts één ziekenhuis'

Volgens Pogány is niet alleen het Maasstad Ziekenhuis klaar om patiënten met corona op te vangen.

"Eigenlijk doen alle ziekenhuizen patiënten met corona. Het is voor één ziekenhuis namelijk niet te behappen als er werkelijk een epidemie zal zijn zoals in China. En dat kunnen we ook allemaal."